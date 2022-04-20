سيئول 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 111 ألفا و 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا و166 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد ارتفع إلى 16 مليونا و583 ألفا و220 حالة ,بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و520 وفاة.// انتهى //09:23ت م0045