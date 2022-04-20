رام الله 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات الخطيرة التي تجري في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.سلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات في نابلس والقدس، واعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا، واقتحمت باب الزاوية وسط الخليل وأغلقت كافة مداخل برقة شمال غرب نابلس، وقصفت طائراتها موقعًا غرب خان يونس، فيما جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، واقتحموا الحرم الإبراهيمي، وكسروا 40 شجرة في بيت لحم، وواصلوا تجريف أراضي في الأغوار.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإعلان وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأحداث في أوكرانيا، ويتحمل مسؤولية تفاقمه.وألقت صحف الاربعاء الضوء على وصف منظمة العفو الدولية إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري"، مشيرةً إلى أن اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني "جريمة ضد الإنسانية".وتحدثت صحف فلسطين عن ارسال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.ورصدت الصحف الفلسطينية أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن ازدواجية المعايير الدولية باتت توفر الغطاء والحماية للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه وتهويد الأماكن المقدسة والتراثية، وتشكل ضربة للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، وتهدد أركان النظام العالمي.//انتهى//09:27ت م0046