تونس 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن عقد الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن المؤسستين وسط تأكيد الاخيرة عن الاستعداد لمرافقة تونسوتطرقت في الشأن المغاربي الى اختتام لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعها في القاهرة وذلك برعاية الأمم المتحدة.وتحدثت صحف الأربعاء في الشأن الدولي عن تواصل الاعتداءات الاسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته في ظل موجة انتقادات عربية ودولية واسعة.// انتهى //09:37ت م0049