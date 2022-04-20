جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبشدة عملية التفجير المزدوجة التي ضربت بالأمس مدرسة للأطفال في كابول بأفغانستان .وأعربت الأمانة العامة عن الشعور بالأسى والقلق إزاء هذا التفجير الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أن هذا الهجوم الشنيع والعبثي إنما يعكُس مدى همجية وقساوة مرتكبيه الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار في أفغانستان.وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا في أعقاب هذا الحادث المأساوي، متمنية عاجل الشفاء للمصابين، ومؤكدة كذلك موقفها الثابت المتضامن مع أبناء الشعب الأفغاني.// انتهى //12:02ت م0056