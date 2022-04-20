تبوك 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واساختارت شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة "MAN" لحلول الطاقة لتوريد 25 مجموعة من مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميجاوات لوجهتها السياحية المستدامة "البحر الأحمر" الذي يمتد على طول 200 كلم على ساحل البحر الأحمر ويضم أرخبيلًا من أكثر من 90 جزيرة بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألف كلم مربع.وتعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة على إمدادات الطاقة المتجددة دون الاعتماد مطلقاً على شبكة الكهرباء الوطنية، وسيتم تشغيل الوجهة المستدامة بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية المتضمنة بطاريات التخزين المدعومة بنظام " MAN GenSets" في ستة مواقع مختلفة، بمحركات محسّنة للاستخدام مع الوقود الحيوي B100 المحايد مناخيًا.وجرى تطوير البنية التحتية الشاملة لإمدادات الطاقة المتجددة من قبل تحالف تقوده شركة "أكوا باور" المطورة السعودية، والرائدة في التطوير والاستثمار والتشغيل لمشاريع في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن الشركة تلتزم بدفع عجلة العمل إلى الأمام، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مما يساعدها في وضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة.وقال: "حتى وإن لم تكن الطاقة الشمسية متوفرة، سيستمر مصدر الطاقة محايدًا مناخيًا تمامًا بفضل محركاتنا.تكمن أهمية وجهة البحر الأحمر لدعمه لإستراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص العمل، وتشجيعه ريادة الأعمال، وجذبه الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية، كجزء من رؤية 2030.وأضاف : وإننا فخورون حقاً لأن نكون جزءًا من نجاح هذا المشروع المستدام الضخم، وعلى إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة أن تكون آمنة وجديرة بالثقة، وتضمن محركاتنا هذا الوعد عبر نظام الطاقة الهجين، الذي ستوفر محطات الطاقة الست دعماً مرنًا للغاية له وللطاقة المطلوبة دون أي تأثير إضافي على المناخ"، مشيراً إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه تجربة سياحية مستدامة دون الإضرار بالبيئة مع ضمان مصدر مستدام ومتجدد للطاقة .// انتهى //12:10ت م0060