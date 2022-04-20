جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسرحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بتأدية فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس اليمين الدستورية، أمام مجلس البرلمان في جلسته المنعقدة أمس في عدن العاصمة المؤقتة لليمن .وتقدّم معاليه بخالص التهاني لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى الشعب اليمني، متمنيًا للمجلس التوفيق والسداد في مهمته التاريخية.وأكد الأمين العام أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد استبشرت خيرًا بتشكيل المجلس، الذي يعد انجازًا مهمًا من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للحل السلمي ومرحلة جديدة في تاريخ اليمن.وأشار الأمين العام إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى الجهود التي سيبذلها مجلس القيادة الرئاسي على مختلف المستويات لوضع حد للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، وهي جهود تتطلب كل الدعم والتشجيع .// انتهى //12:12ت م0061