جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022م، الهادف إلى تزويد الخريجين بأفضل الممارسات العملية والإدارية وكسب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.وحدّدت الجامعة المسارات المطلوبة المتمثلة في مسار التعليم لمختلف التخصصات العلمية والنظرية والأدبية والتعليمية مثل: اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، ورياض الأطفال إلى جانب مسار الأعمال بمختلف التخصصات التقنية والهندسية والإدارية مثل: التسويق والاتصالات، والعلاقات العامة، والتصميم الجرافيكي، والرسوم المتحركة، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الإدارية، وعلم البيانات، وعلوم الحاسب، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال، والمالية، والمحاسبة، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والعلوم البيئية، والعلوم الطبيعية .وخصصت الجامعة عدة مزايا للمقبولين من خلال الحصول مكافأة شهرية تنافسية، وتوفير سكن في الحرم الجامعي، وتوفير وسائل النقل داخل الحرم الجامعي، والتأمين الطبي، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، بجانب أيام الإجازة، وترتيبات العمل المرنة (عن بُعد).يُذكر أن برنامج تطوير الخريجين هو برنامج تدريبي أثناء العمل صممته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لخريجي الجامعات السعوديين الجدد لإعدادهم لسوق العمل تماشياً مع رؤية المملكة 2030، في حين حددت الجامعة موعد التقديم في مسار التعليم: متاح الآن حتى يوم السبت 2022/04/23م، وفي مسار الأعمال: يبدأ التقديم يوم الأحد 2022/05/08م .// انتهى //12:44ت م0062