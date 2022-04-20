إسلام آباد 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تشكيل رئيس الوزراء شهباز شريف حكومته الجديدة، حيث أدى الوزراء الجدد اليمن الدستورية، وتم توزيع الحقائب الوزارية، مشيرةً إلى التحديات الصعبة التي ستواجهها الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية ومعالجة التضخم والسيطرة على الغلاء.وسلطت الضوء على الدور الإيجابي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم الأطراف اليمنية للعمل بما يخدم مصلحة اليمن وشعبه ويؤدي إلى استعادة أمنه واستقراره.واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي، بما يخدم مصلحة الطرفين، في حين جددت وزارة الخارجية الأمريكية تطلع واشنطن على مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة في إسلام آباد فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية.وتحدثت عن العاصفة الرملية التي هبت في جنوب باكستان وتسببت في انتشار حريق هائل ببعض القرى أدى إلى وفاة تسعة أشخاص وإصابة العشرات واحتراق نحو ثمانين منزلاً.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في ظل موجة انتقادات عربية ودولية واسعة.// انتهى //12:46ت م0063