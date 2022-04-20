الخرطوم 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسسلّطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إشادة رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالدور الكبير الذي ظل يضطلع به مجلس حكماء السودان في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية واتخاذ الحوار منهجاً لإدارة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتغليب صوت الحكمة وضبط النفس.وأبرزت تأكيد وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق خلال لقائه أمس بسفير فلسطين بالسودان سمير عبد الجبار طه على موقف بلاده الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أدان الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد مرتادي المسجد الأقصى من الصائمين والمصليين.ونشرت صحف الأربعاء إعلان تجمّع العاملين في النفط، وتوقف إنتاج حقل بليلة النفطي بولاية غرب كردفان غرب السودان إثر اقتحام مجموعة مجهولة للمحطة الخاصة بمعالجة خام النفط.وعرجت على إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الليبية في جنوب غربي البلاد.وأولت صحف السودان اهتمامًا بتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث جرى استعراض آخر التطورات التي تجري في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس والمسجد الأقصى .// انتهى //12:48ت م0064