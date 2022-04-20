الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسعقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اجتماعًا، برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز الأستاذ فهد بن محمد العيسى، وحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري وأصحاب السمو والمعالي وأعضاء الهيئة.وأتم الاجتماع العديد من القرارات منها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وديوان المظالم، وصندوق التنمية البشرية، والمؤسسة العامة للحبوب، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك خالد وجامعة جازان.واطلعت هيئة المركز على التقرير السنوي للمركز للعام المالي 2021م الذي يبرز إنجازات وأعمال المركز خلال العام المنصرم ووجهت باستكمال مايلزم بشأنه.// انتهى //13:59ت م0079