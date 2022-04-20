المدينة المنورة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم عن عزمها بتنظيم معرض المدينة المنورة للكتاب خلال الفترة من 16 إلى 25 يونيو المقبل، وذلك في مركز الملك سلمان الدولـي للمؤتمرات، وستكشف الهيئة في وقتٍ لاحق عن آلية تسجيل دور النشر المحلية والدولية في المعرض المرتقب.ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي تتولى الهيئة تنفيذُها ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاعاتها الثلاثة، والتي تعمل من خلالها على تنظيم معارض متنوعة للكتاب في مختلف مناطق المملكة، تستقطب لها أفضل دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتُقدّم فيها محتوى مميزاً ووفق معايير عالية تلبي احتياجات القارئ والزائر والعارض، كما تدعم المبادرة قنوات النشر الحديثة كالكتاب الصوتي والرقمي، إضافة لرعايتها للجوانب الفنية والتقنية المصاحبة لها.وتهدُف هيئة الأدب والنشر والترجمة من تنظيم المعرض إلى تقديم منصة ثقافية تحتفي بصناعة الكتب في المدينة المنورة، وتُسهم في تنمية المهارات القرائية للمجتمع في المدينة وزائريها، إلى جانب زيادة الوعي المعرفي والثقافي، بما يدعم تحقيق الهيئة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المعززة والمحفزة لصناعة الثقافة باعتبارها من مقومات جودة الحياة.// انتهى //14:02ت م0080