الكويت 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 16ر15 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 13ر8273 بنسبة 18ر0%.وجرى تداول 9ر241 مليون سهم نفذت عبر 14188 صفقة نقدية بقيمة 8ر74 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 30ر25 نقطة ليغلق عند مستوى 39ر6427 بـ 39ر0% جراء تداول 5ر133 مليون سهم عبر 5940 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار.كما تراجع مؤشر السوق الأول 31ر11 نقطة ليبلغ مستوى 32ر9171 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0% من خلال تداول 3ر108 ملايين سهم في 8248 صفقة بقيمة 3ر54 مليون دينار.// انتهى //14:12ت م0082