جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو بمقر الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي في جدة أمس، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا "إسرا" الدكتور أكرم لال الدين، وذلك في إطار زيارته لمجمع الفقه الإسلامي.وناقش الجانبان التعاون والتنسيق والتواصل بين المجمّع والأكاديمية، وأهمية الشروع في تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الإستراتيجي التي تربط الطرفين، والاستفادة من إمكانات وخبرات الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.وفي ذات الشأن تقدّم الدكتور لال الدين بدعوة رسمية إلى معالي الأمين العام للمشاركة في الندوة التي ستنظمها الأكاديمية خلال شهر يونيو القادم في لندن حول المالية الإسلامية، واستعرض المشروع الجديد التي تعمل الأكاديمية عليه حول تضمين البعد المقاصدي في مختلف منتجات الصناعة المالية الإسلامية .// انتهى //14:17ت م0084