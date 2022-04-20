جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسوجّه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رسائل متطابقة إلى عدة أطراف دولية فاعلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، من خلال اقتحامه، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الوحشية على المصلين العُزّل داخله، مما أدى إلى جرح واعتقال المئات منهم.وأكد في الرسائل التي وجهها إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك يُشكل اعتداءً على الحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج العنف في المنطقة وخارجها.ودعا معاليه جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك العاجل في ظل هذه الأوضاع الحرجة للضغط على قوة الاحتلال لضمان حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بحرية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، مجدداً دعوته جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إحياء مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.// انتهى //14:27ت م0085