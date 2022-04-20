اقتصادي / مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
مسقط 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واس
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 44ر4264 نقطة مرتفعًا بـ 5ر2 نقطة وبنسبة 06ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 99ر4261 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و860 ألفًا و436 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بـ 3ر55% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت نحو 3 ملايين و129 ألفًا و301 ريالًا عُمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 019ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 37ر22 مليار ريال عُماني.
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