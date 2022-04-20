جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسعقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ندوة افتراضية اليوم؛ لعرض دليل الاستدامة للمجلس العام حول تشجيع دمج الاستدامة في الصناعة المالية الإسلامية.وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق أن المجلس يسعى لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي من خلال تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية الحالية التي تركز على تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة، مؤكداً حرص المجلس على زيادة الوعي ودعم الجهود المستدامة عالمياً.وبين أن المجلس نفذ العديد من المبادرات، تتمثل في إطلاق أبحاث ومطبوعات دورية، وعقد الندوات والمنتديات لمناقشة الاستدامة في المحافل الدولية، والتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لمبادرات الاستدامة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتقديم آراء المختصين حول وضع اللوائح والسياسات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات المعنية بوضع المعايير.وأعلن المجلس العام في 2019، عن التزامه رسمياً لدعم وتعزيز ممارسات الاستدامة والبيئة في إطار الخدمات المالية الإسلامية، وتأسيس مجموعة عمل المجلس العام للاستدامة لتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية وتتضمن المجموعة عدداً من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى، بهدف توجيه المؤسسات المالية الدولية نحو التنمية المستدامة مع غرس قيم التمويل الإسلامي في ممارساتها.وشهدت الندوة حلقة نقاشية مثرية من قبل خبراء الصناعة حول كيفية إسهام المؤسسات والبنوك الإسلامية في تحقيق أفضل الممارسات المستدامة العالمية من خلال العمليات التجارية، وقدم المتحدثون لمحة عامة عن معايير الإفصاح لممارسات الاستدامة وتقييم نتائج التطبيق بالإضافة إلى إستراتيجيات المبادئ التوجيهية والممارسات العالمية الحالية.// انتهى //14:33ت م0087