أبها 19 رمضان 1443هـ الموافق 20 أبريل 2022م واستمثل المطاعم التراثية هي أحد أهم وجهات التنزه للأسر في منطقة عسير خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا لما توفره من أجواء تجمع بين عراقة الماضي و جمال الطبيعة .ويحرص الكثير من الأسر على الاجتماع للإفطار الرمضاني في هذه المطاعم التي نشأت وسط القرى التراثية المعاد تأهيلها ، مما شجع العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين على تجهيز مواقع لمطاعم تقدم الوجبات الشعبية وخاصة الوجبات الرمضانية في أحضان القرى الأثرية التي تتوزع في جميع محافظات منطقة عسير .وأبرزت إستراتيجية منطقة عسير القرى التراثية ضمن الوجهات السياحية والثقافية المهمة التي تركز عليها خطط التنمية في المنطقة ، حيث تضم عسير أكثر من 4000 قرية تراثية بحسب إحصائيات رسمية ، مما يؤهلها لتكون إحدى مقومات السياحة والثقافة التي تعد من مرتكزات رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:36ت م0089