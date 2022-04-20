بيشة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسقدّمت مستشفيات صحة بيشة خدمات الأشعة لـ 57071 مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م .وأوضحت صحة بيشة، أن مستشفياتها الثمانية تمكّنت من خدمة المراجعين من مرضى العيادات الخارجية والمرضى المنومين ومراجعي الطوارئ، حيث جرى تقديم خدمات الأشعة السينية وأشعة الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وأشعة تصوير الأوعية الدموية والتنظير الإشعاعي والأشعة التداخلية والطب النووي.وأضافت أن عدد المستفيدين من خدمات الأشعة في مستشفى الملك عبدالله بلغ 29312 مستفيداً، ومستشفى الولادة والأطفال 6474 مستفيداً ومستشفى سبت العلاية 8585 مستفيداً ، ومستشفى تبالة العام 1694 مستفيداً، ومستشفى البشائر 2500 مستفيد، ومستشفى ترج 780 مستفيداً، ومستشفى تثليث العام 4026 مستفيداً، ومستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة 3700 مستفيد.// انتهى //14:41ت م0090