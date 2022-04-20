المنامة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,095.36 بارتفاع قدره 2.70 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.30 بانخفاض قدره 1.34 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و321 ألفاً و251 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و741 ألفاً و752 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 106 صفقات.// انتهى //15:38ت م0111