الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسيسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشاريعه المتعددة التي ينفذها في سياق الدعم المتواصل المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للشعب اليمني الشقيق في مختلف القطاعات بهدف تقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء الأزمة الإنسانية، حيث قدم المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حزمة من التدخلات الرامية إلى تعزيز مؤسسات القطاع الصحي في اليمن، من خلال تنفيذ مشروعي دعم عدد من المحافظات اليمنية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وبرنامج الاستجابة الصحية في حالات الطوارئ المتكاملة لضمان استمرارية الخدمات الصحية.وعمل المركز من خلال المشروعين البالغ قيمتهما 14 مليونًا و200 ألف دولار أمريكي إلى إنشاء 60 نقطة فرز بصري في المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيز 60 منشأة صحية بالأجهزة الطبية الازمة لمكافحة وباء (كوفيد-19) كأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة تكثيف الأكسجين، إضافة إلى تسليم العديد من الأجهزة الطبية المستخدمة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.كما عمل المشروعان على إمداد 60 منشأة صحية بمعدات الحماية الشخصية اللازمة، و تدريب الكوادر الطبية على الإجراءات اللازمة للتصدي لوباء كورونا، وإمداد أقسام الحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بالوباء بالأجهزة والأثاث والمعدات المطلوبة لتقديم الرعاية الصحية الضرورية لهم، فضلا عن تأمين كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية والفلاتر المتخصصة عالية الجودة لتنقية الهواء في المنشآت الصحية المستهدفة.وقام المركز بالتدخلات المجتمعية ودعم المرافق الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وتوفير الأدوية والأجهزة لهما وكذا تقديم مختلف الأنشطة التي شملت أكثر من 2.000 مركز صحي، موفرًا ميزانية تشغيلية للسلطات الصحية المحلية لإسناد جهودها في دعم المراكز الصحية وتأسيس البنية التحتية اللازمة لحفظ وتوزيع اللقاحات، وإنشاء مستودعات مبردة حافظة للقاحات على مستوى الجمهورية إضافة إلى تقديم الحافظات المبردة على مستوى 13 محافظة.وأنشأ المركز في ذات الإطار الورشة المركزية الخاصة بصيانة معدات التبريد لمراكز تخزين اللقاحات التي يجري بناؤها في مدينة عدن ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية، حيث ستعمل الورشة المركزية على صيانة معدات التبريد لمراكز تخزين اللقاحات في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، من أجل مواصلة حفظ اللقاحات وتسهيل وصولها للمستفيدين لاسيما في المناطق الريفية النائية.ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة عبر المركز الحثيث لتقديم مشاريع وبرامج إنسانية متنوعة بهدف دعم المؤسسات الحكومية الصحية اليمنية في مختلف المحافظات وتحسين أدائها المهني لمواجهة تفشي وباء (كوفيد-19).// انتهى //15:40ت م0112