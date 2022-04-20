الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 162.97 نقطة ليقفل عند مستوى 13668.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سهل، والأبحاث والتسويق، والعالمية، وساب، والطباعة والتغليف، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، وتشب، وأنعام القابضة، والشرقية للتنمية، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30% و 5.93% .فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسهل، والإنماء، والأهلي، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 154 نقطة ليقفل عند مستوى 23934.16 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1586 صفقة.// انتهى //15:41ت م0113