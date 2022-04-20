جيزان 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسيندورفر، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.واطلع سموه على خطة تعداد السعودية 2022م التي تستهدف تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق وتقديرات الهيئة للسكان في المناطق الإدارية ومنها منطقة جازان، إضافة لما تضمنته الخطة من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني.وأكد أهمية ما تقوم به الهيئة من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، لتمكين المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع إستراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، ووضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:42ت م0114