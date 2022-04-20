نواكشوط 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في مقاطعات تيارت و لكصر والرياض بجمهورية موريتانيا، استفاد منها 2.196 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 2.509 سلال غذائية في تسع مقاطعات موريتانية تشمل المواد الأساسية كالأرز والعدس والسكر والملح وغيرها، يستفيد منها 15 ألف فرد.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //15:43ت م0116