الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسكشف صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في تقرير الربع الأول من العام الجاري 2022 م , عن توقيع 8 اتفاقيات مع عدد من الوزارات.وأكد المستشار التنفيذي مدير الإدارة العامة للمستفيدين الدكتور عبدالوهاب الزهراني إلى أهمية مذكرات التفاهم المبرمة بين الصندوق وشركائه في مختلف القطاعات، وأنها جاءت تحمل العديد من البرامج والخدمات كتفعيل الربط التقني وتبادل وتحديث البيانات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم الأسري من سداد إيجار المنازل للأسر الأشد احتياجاً وتوفير وسائل التنقل وكذلك تقديم العديد من البرامج التعليمية والتدريبية وتوفير عدد من الوظائف مع عدد من الجهات الشريكة مضيفاً أن الصندوق يعمل على جميع القضايا المتصلة بالمستفيدين وفق خطة إستراتيجية موضوعة ومن خلال تعزيز دوره مع القطاعات المعنية لتحسين مخرجات الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمتابعة حثيثة من مجلس أمناء الصندوق وإشراف مباشر من معالي الأمين العام للصندوق.وأوضح أن هذه الاتفاقيات تركز على تحقيق التكامل مع الأطراف المعنية؛ حيث تشتمل على جوانب التكامل والارتباط التقني والخدمات الصحية والفرص التدريبية والوظيفية لمستفيدي الصندوق يتم العمل عليها وفق آلية معتمدة مع الشركاء تضمن تقديم التسهيلات اللازمة لهم في كافة مناطق المملكة وتوفير الوقت والجهد في تلمس احتياجاتهم.يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يعتزم في المرحلة المقبلة التوسع في جانب الشراكات حيث سيتم توقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من المناطق في مختلف أنحاء المملكة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين كجزء من التوجهات الإستراتيجية للصندوق.//انتهى//15:45ت م0117