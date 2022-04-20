الدمام 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسفعّل تجمع الشرقية الصحي مبادرة "اعرف أرقامك" التي تُعنى بالكشف عن 4 مؤشرات حيوية تُسهم في تعزيز صحة الإنسان ومتابعتها، وتشمل ضغط الدم، والسكر، والوزن والطول، وكتلة الجسم، حيث تم تفعيلها في جميع مرافق تجمع الشرقية الصحي التي تشمل 22 مستشفى و119 مركزا صحيا ، إضافةً لجميع مراكز لقاحات (كوفيد-19) التابعة له.وجرى تدريب 639 منسق حالة وتعيين 14 مشرفاً في كل شبكة وقطاع ومستشفى تابع للتجمع، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 80,543 مستفيداً.// انتهى //15:47ت م0120