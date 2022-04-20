دوشنبه 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 881 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان، ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية، حيث جرى التوزيع في مناطق دوشنبه، وبدخشان، واستقلول، وعيني، استفاد منها 4.405 أفراد.يذكر أن المبادرة تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 51 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجًا في طاجيكستان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.// انتهى //16:04ت م0122