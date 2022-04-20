اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 881 سلة غذائية رمضانية في عدة مناطق بطاجيكستان
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
دوشنبه 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 881 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان، ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية، حيث جرى التوزيع في مناطق دوشنبه، وبدخشان، واستقلول، وعيني، استفاد منها 4.405 أفراد.
يذكر أن المبادرة تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 51 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجًا في طاجيكستان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
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16:04ت م
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