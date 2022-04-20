الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنشر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض محتوى حملة "اعتزاز" داخل أروقة وميادين المدينة الرقمية بمدينة الرياض، بالتعاون مع الجهة المختصة، في أكثر من 50 لوحة، وذلك ضمن الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة.وأوضح مدير الفرع عبدالله الشبانات أن التصاميم تتضمن عبارات تعزز الانتماء الوطني ضمن الخطة الإعلامية لحملة "اعتزاز" التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها سمو أمير منطقة الرياض.وبيّن أن هذا التعاون مع المدينة الرقمية يعزز الدور التكاملي نحو خدمة الوطن بجميع أطيافه، لا سيما أن الحملة تعنى بتعزيز الهوية الوطنية وأهمية ذلك، والاعتزاز بمقدرات الوطن وما تقدمه دولتنا لشعبها من خير عظيم، والحفاظ على التوحيد، وخدمة الحرمين الشريفين، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية لدى المجتمع.// انتهى //16:11ت م0123