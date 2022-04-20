تيرانا 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 330 سلة غذائية رمضانية في مدينتي كوبليك وديبرا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 330 أسرة بواقع 1.650 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.ويهدف المشروع إلى توزيع 5.514 سلة غذائية، في 31 مدينة داخل الجمهورية الألبانية، يستفيد منها 27.570 فردًا.يذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.// انتهى //16:12ت م0124