الخرطوم 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأدانت السودان بأشد العبارات ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم مما يعد إساءة متعمدة وسلوك عدواني وعدم مراعاة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك الذي يبتهل فيه أكثر من مليار مسلم بالتضرع والدعاء من أجل الأمن والاستقرار في العالم.وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، أن حدود حرية التعبير لا ينبغي أن تتجاوز التعدي على حقوق الآخرين واستفزاز مشاعرهم الأمر الذي يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق، ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف وينسف التعايش السلمي.ونبهت السودان من خطورة أساليب إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسيء لقيم الحرية ومعانيها الانسانية ولا تخدم سوى أجندات التطرف والتطرف المضاد، مجددة موقفها الثابت والرافض للإساءة للأديان والمعتقدات.// انتهى //16:42ت م0139