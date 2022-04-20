الدمام 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسحصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية للمرة الثالثة بعد أن حصل عليها في العام 2014 والعام 2017 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.وأوضح رئيس تشغيل المستشفى شريف عمر أن من مميزات الحصول على إعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية إتباع سياسات وإجراءات رفيعة المستوى لضمان حماية المشاركين في الدراسات السريرية وكسب الثقة مع رعاة الدراسات السريرية مما يجعلها بيئة أفضل لإجراء الدراسات السريرية ويساعد مرضى المنشأة للحصول على أفضل وأحدث العلاجات ، بالإضافة إلى تعزيز ضمان الجودة والتحسين المستمر في الدراسات السريرية ، وحصول المشاركين في البحث على ضمانات تساعد في تنمية ثقة المشاركين في الدراسات السريرية.من جانبه بين المدير التنفيذي لمركز الابحاث ومدير ادارة الدراسات السريرية الدكتور محمد صقر أن اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية يؤكد أن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يطبق أعلى معايير الجودة والإجراءات الأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية، ويضع المستشفى ضمن أكثر المنظمات البحثية المميزة في العالم.// انتهى //16:47ت م0140