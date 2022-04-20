القاهرة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالقاهرة اليوم، بالمبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي جنيفر مورجان.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ "COP27" الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.// انتهى //16:53ت م0141