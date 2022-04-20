الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي , أربع نصائح من خلالها تستطيع أن تقي نفسك من الحموضة أثناء الصيام في رمضان.وبين المجلس أنه لابد من التقليل في كمية الطعام الذي نقوم بتناوله في الوجبة الواحدة، وأيضاً تجنب النوم بعد تناول الأكل بشكل مباشر والحرص على البقاء مستيقضاً وقت كافي بعد الأكل، وشدد المجلس بعدم قيام الشخص بتناول وجبة السحور على أي من المنبهات أو الحوامض أو أي طعام حار، واختتم الصحة الخليجي نصائحة لمنع الحموضة بأن يقوم الشخص بتقسيم إفطاره على جزأين أو ثلاثة وأن يقوم بتناول وجبة السحور قبل الذهاب إلى النوم بفترة كافية.الجدير بالذكر أن هذه الرسائل التوعوية والإرشادية هي من ضمن حملات مجلس الصحة الخليجي اليومية خلال شهر رمضان والتي تتنوع بحسب الحاجة و الوقت والأحداث، حيث كان من أهمها السعرات الحرارية في السفرة الخليجية، والشعور بالخمول بعد الأكل، وقلي الطعام بالزيت في رمضان، ولتصبح وجبة الإفطار صحية أكثر، والحلويات في رمضان، والأرق في رمضان، وشرب الماء بكميات كافية.// انتهى //17:07ت م0143