لندن 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأقام المركز الثقافي الإسلامي بلندن هذا العام ضمن جدول برامج شهر الرمضان الكريم، العديد من النشاطات الدينية والخيرية التي تحظى بإقبال وترقب واسع من قبل الجالية المسلمة في المدينة.وتبدأ الأنشطة قبل حلول الشهر المبارك، حيث يقوم المركز كل عام بتوزيع كمية كبيرة من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لقطاعات واسعة من الجالية المسلمة على مستوى الأفراد والمؤسسات الدينية المعتمدة في المملكة المتحدة.ومع بداية شهر رمضان، ينطلق برنامج الإفطار الكبير الذي يقدم يومياً ألف وجبة إفطار أكثرها في المركز ومنها جزءٌ يتم توجيهُه إلى بعض المساجد أو المدارس، وكذلك يبدأ المركز برنامج محاضراته اليومية وقراءة القرآن الكريم قبل صلاة العصر.ومن الأنشطة المهمة في الشهر الكريم توزيع نسخ القرآن الكريم، حيث يوزع المركز نسخ من كتاب الله في 36 لغة مختلفة على المسلمين والأقليات والمسلمين الجدد وبعض الدارسين، ويعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في وزارة الشؤون الإسلامية هو المصدر الأكبر لهذا الجهد المبارك.ويستضيف المركز خلال الشهر الكريم عدة موائد إفطار منها مناسبات للمسلمات حديثي العهد بالاسلام في لندن، ومنها عدة مناسبات يدعو فيها المركز العديد من أتباع الديانات الأخرى للحضور ومشاركة المسلمين الإفطار مما يعكس روح التسامح وحسن العلاقة ويقدم انطباعاً جيداً عن هذا الدين الحنيف.ومن البرامج المهمة، ينظم المركز مناسبات وزيارات لبعض الشخصيات البريطانية من السياسيين والمجتمع المدني، حيث يستعد المركز هذا العام لاستضافة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، كما شارك في إعداد وجبة إفطار في نادي ملعب لوردز الشهير للكريكت، وأقام إمام المركز صلاة المغرب هناك.كما يقوم المركز بنقل محاضراته وصلاة التراويح عبر شبكة الإنترنت مباشرة ليستفيد منه أعضاء الجالية الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم دعم اجتماعي للمحتاجين من المسلمين وتوزيع الزكاة على بعض الأسر الفقيرة.// انتهى //17:08ت م0144