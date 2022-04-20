الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسعقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي، لمناقشة الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها حيالها في الفترة المقبلة.وضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/ 1443هـ، المتعلق بأداء الصندوق خلال عام التقرير.وأشادت اللجنة بما يقوم به الصندوق من أعمال وفق اختصاصاته، مؤكدةً أهمية الأمن الأسري، بما يضمن حصول الفئات المستفيدة على حقوقها المالية، مشيرةً إلى أهمية إنجاز صرف النفقة لمن يستحقها في مرحلة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية، مواكبة لرؤية المملكة 2030 في استقرار الأسرة التي تحرص القيادة الحكيمة على استقرارها وثباتها لتكون نواة أساسية في قيمة الوطن.وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية الاستدامة المالية للصندوق، لما لها من أهمية لاستمرار عمل الصندوق وتوفيره لوضعٍ ماليٍ مستقر للأسر المستفيدة، الأمر الذي يتطلب سهولة تحصيل أموال الصندوق المصروفة على المستفيدين.ولاحظت اللجنة خلال دراستها لتقرير الصندوق عدم وجود آلية واضحة لتحصيل ما تم صرفه من قبل الصندوق واستعادته من المستفيدين؛ حيث سيتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات حيال التقرير السنوي لصندوق النفقة لمعالجة كافة التحديات والصعوبات التي تواجهه خلال أدائه لمهامه.// انتهى //17:09ت م0146