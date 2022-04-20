جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسوقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي مذكرة تعاون إستراتيجي مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي , أمس، على هامش أعمال ندوة البركة 42 المنعقدة بالمدينة المنورة هذه الأيام.وتهدف المذكرة التي وقعها معالي الأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو، والأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، يوسف بن حسن خلاوي ، إلى بناء شراكة إستراتيجية بين الطرفين في مجال دعم الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، إلى جانب تعميق مجالات التعاون بينهما لمواجهة القضايا المعاصرة، ونشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.وأوضح معالي الأمين العام للمجمع أن هذا التعاون سيشكل مرحلة جديدة في علاقات التعاون بين المجمع والمنتدى من أجل تقديم الحلول الناجحة للنوازل والمستجدات خاصة في مجال الاقتصاد ، وتطوير قواعد البيانات التي تخدم مجالات العمل المشترك، مشيرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة تحدّد أوجه التعاون وطرق وآليات تنفيذ بنود المذكرة.// انتهى //17:11ت م0147