مكة المكرمة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستشارك وزارة الرياضة بـ (100) متطوع ضمن مبادراتها في رحاب المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , حيث تسعى من خلالها إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول (2030)م وفق أهداف رؤية المملكة في مجال التطوع .وبين مدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة محمد المروان أن الوزارة أعدت مبادرتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام وذلك في عدد من المجالات الخدمية ومساعدة المعتمرين والمصلين في أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة , لافتا إلى أن المتطوعين في المسجد الحرام تختلف مشاربهم وأعمارهم السنية بهدف تنويع الثقافات واختلاف الخبرات مما يساعد على تحقيق أهداف المبادرة الموضوعة مسبقاً مشيرا إلى زيادة أعداد المتطوعين إلى ( 200 ) متطوع بحلول العشر الأواخر في رمضان .// انتهى //17:20ت م0149