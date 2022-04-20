مكة المكرمة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسكثفت وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية استعداداتها للعشر الأواخر، لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة في توفير الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الشمالية المهندس وليد المسعودي، أن الإدارة وبالتنسيق مع إدارة الأبواب تتولى جاهزية أبواب التوسعة وفتح الأبواب من جميع المحاور المؤدية لمبنى التوسعة من الجهات الغربية والشمالية والشرقية حسب الخطط التي تتناسب مع إدارة الحشود لقاصدي التوسعة السعودية الثالثة، حيث تشرف الإدارة على جاهزية نظام الإضاءة الداخلية والخارجية بعدد (5764) وحدة من خلال الجولات اليومية.وأبان أنه جرى الإشراف وتجهيز (80) مصلى داخل مبنى التوسعة و(15) مصلى في الساحات المحيطة وتجهيز (9436) سجادة في المصليات، وأيضًا الاستفادة من المشربيات الرخامية بعدد (460) مشربية في الأدوار، إضافة إلى تأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يتراوح مابين (1000) إلى (4000) حافظة في أوقات الذروة، وتأمين المصاحف في الأرفف الرخامية بعدد (300) دولاب تتسع لأكثر من (100000) مصحف.وبين أنه جرى التأكد من ملائمة جودة التكييف في جميع الأدوار حيث يتم تشغيل التشلرات بعدد يتراوح مابين (2- 16) تشلر، ويعتمد تشغيلها بناءً على درجة حرارة الجو الخارجي، وعدد المصلين الموجودين، ويتم أيضا تخصيص فرق عمل لمراقبة مجمعات السلالم الكهربائية في شوتر (1 - 4) بعدد إجمالي يبلغ (242) سلمًا داخل المبنى، (32) سلمًا في الساحات الخارجية، والتأكد من جاهزية دورات المياه والبالغ عددها (2586) منها (72) دورة مياه للمعاقين ومهيئة بـ (6) مصاعد خدمية خاصة بهم في دورات مياه (9 - 14)، وعدد (978) مكانًا للوضوء.// انتهى //17:32ت م0152