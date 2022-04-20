الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأصدرت اللجان النفسية الجنائية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خلال العام الماضي 2021م، 416 تقريرًا طبيًا نفسيًا جنائيًا، بناءً على الطلبات الواردة لها من جهات التحقيق والجهات القضائية، بهدف تقييم وتحديد المسؤولية الجنائية من عدمها في القضايا التي جرى إيقاف مرتكبيها من المرضى النفسيين والمدمنين بسببها.وقال رئيس قسم الطب النفسي الجنائي الدكتور عبد الإله العصيمي: "إن التقارير التي أُصدرت بهدف بيان وتحديد المسؤولية الجنائية من عدمها في القضايا المنظورة لدى جهات التحقيق والمحاكم، وتحديد الأهلية للمثول أمام القضاء، وتقييم مدى الخطورة على المجتمع لمرتكبي الجرائم من المصابين بالاضطرابات النفسية، وذلك عبر كوادر متخصصة وذوي خبرة في الطب النفسي والطب النفسي الجنائي من الممارسين الصحيين من أطباء استشاريين وأخصائيين ومقيمين وأخصائيي علم نفس وأخصائيي علم اجتماع وطاقم تمريضي وكوادر إدارية مساندة".وأوضح العصيمي أن عدد الحالات المستفيدة من جهود وخدمات قسم الطب النفسي الجنائي بالمجمع بلغ (6022) حالة للأشخاص الذين عليهم تحفظ أمني، وجرت إحالتهم من الجهات القضائية والأمنية وجهات التحقيق.وبين أن هذه الحالات تضمنت (3390) حالة جرت خدمتها في العيادات الخارجية، و(1440) حالة جرت خدمتها من خلال "عيادات الطبيب الزائر" المقدمة داخل الإصلاحيات والسجون التابعة للجهات الأمنية، كما شملت الخدمات تنويم (280) حالة في القسم المخصص لهم.يذكر أن مجمع إرادة بالرياض يستقبل من خلال قسم الطب النفسي الجنائي جميع الحالات التي عليها تحفظ أمني والمحالة من جميع السجون والجهات الأمنية بمنطقة الرياض، وأيضًا الحالات المحالة من جهات التحقيق والقضاء للتقييم أو العلاج أو كليهما، ويتم استقبال الحالات المقرر لها التنويم إما عن طريق العيادات الخارجية بقسم الطب النفسي الجنائي أو قسم الإسعاف والطوارئ أو عبر التنسيق الطبي المسبق وذلك بعد اكتمال متطلبات التنويم، وتتم مناظرة حالات المرضى في العيادات الخارجية التابعة للقسم كحالات جديدة أو حالات متابعة.// انتهى //17:38ت م0153