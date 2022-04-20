الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأطلقت وزارة الثقافة حملةً تعريفية بمبادرة "عام القهوة السعودية 2022" في عددٍ من المراكز التجارية بثلاث مدن في المملكة، تستهدف من خلالها المتسوقين لتعريفهم بالمبادرة، وتسليط الضوء على القهوة السعودية وأنواعها المتعددة في مختلف مناطق المملكة، ورمزيتها الثقافية المتأصلة في المجتمع السعودي والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمظاهر الكرم والضيافة.وبدأت الحملة في مركز الرياض بارك التجاري بمدينة الرياض، ثم في الظهران مول بالمنطقة الشرقية، وصولًا إلى العرب مول في مدينة جدة حتى 27 أبريل 2022 عبر ركن خاص بالقهوة السعودية في هذه المراكز التجارية لاستقبال المتسوقين وتقديم الضيافة لهم بخمسة أنواع من القهوة لعددٍ من المناطق بحسب اختيار الزائر مع تمر فاخر، وعرض المكونات ودرجة التحميص بحسب كل منطقة، كما أنها تُعرّف الزوّار بالفروقات بين النكهات المضافة للقهوة، إلى جانب تسليط الضوء على البن السعودي وأماكن وجوده بالمملكة وأهم مميزاته.وتأتي هذه الحملة ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- للاحتفاء بهذا الإرث الثقافي للمملكة الذي ارتبط عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرًا رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامةً ثقافيةً تتميز بها المملكة، سواءً من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف.// انتهى //18:09ت م0155