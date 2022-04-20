جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، واستمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، عادّة هذه الإجراءات الاستفزازية اعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية، ومؤكدةً رفضها محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تغذّي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.// انتهى //18:10ت م0156