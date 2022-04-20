طرابلس 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 ابريل 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي اليوم بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا، ومستشارة الأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز، وعدد من أعضاء البعثة.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء استعرض جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة ، بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد ، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار عملها بكامل أعضائها.وجدد المجلس الرئاسي دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية بضرورة تغليب مصلحة الوطن، عادّاً أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية،وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس الأمن والعدل والقانون.// انتهى //18:13ت م0157