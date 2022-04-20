مكة المكرمة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسزار أكثر من 26 قنصلاً من الدول العربية والإسلامية لدى المملكة، اليوم مهرجان وفعاليات ليالي رمضان، المقام في مشعر مزدلفة.واطلعوا خلال زيارتهم، على معرض السيرة النبوية المصاحب للمهرجان، والمناطق الأربعة في الفعالية، وركن الأعمال التاريخية وما تحتويه من بعد تاريخي للمشاعر المقدسة والمواقع الأثرية بمكة المكرمة، والحارة المكية بدكاكينها القديمة وشارع المأكولات الشعبية، وأشهر الحرف والألعاب الشعبية، ومركاز العمدة.وتسعى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى استدامة وإعمار المشاعر المقدسة طوال العام ورفع جودة الحياة فيها، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر وكافة زوار مكة المكرمة وساكنيها، من خلال استضافة المسؤولين والمؤثرين عالميًّا ومحليًّا، وصناعة فعاليات وأنشطة متنوعة وجاذبة.يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة، أطلقت مطلع شهر رمضان الجاري، فعاليات ليالي رمضان الترفيهية، سعيًّا منها لخدمة زوار مدينة مكة المكرمة وساكنيها، وتستمر الفعاليات حتى يوم الخميس المقبل.// انتهى //18:52ت م0159