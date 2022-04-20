إسلام آباد 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حِنا رباني كهر: إن بلادها حريصة على دعم جهود السلام في أفغانستان.وأكدت أن باكستان تحترم سيادة أفغانستان، وأنها تعدّ الاستقرار والسلام لدى جارتها أفغانستان من الأمور التي تصبّ في مصلحتها الوطنية.صرحت بذلك خلال لقائها اليوم بمقر وزارة الخارجية في إسلام آباد مع المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان السفير محمد صادق.كما أعربت عن قلقها البالغ حيال حوادث استهداف قوات الأمن الباكستانية من داخل الأراضي الأفغانية.// انتهى //19:02ت م0160