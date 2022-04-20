تونس 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 ابريل 2022 م واسأعلن البنك المركزي التونسي اليوم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.وأضاف المركزي التونسي أن القرض المبرم لفائدة الجمهورية التونسية يندرج تحت إطار تعبئة الموارد الخارجية المدرجة في موازنة الدولة لسنة 2022.وسيتم تسديد القرض على مدة 7 سنوات، منها مدة سماح تمتد لعامين اثنين، وبنسبة فائدة تبلغ 5.76 % سنويا.// انتهى //19:03ت م0162