المدينة المنورة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسينعم زوار المسجد النبوي بأجواء روحانية, تحفّها الطمأنينة والخشوع خلال مكوثهم في المسجد لأداء الصلوات, وتلاوة القرآن الكريم, أو ترقّب موعد الإفطار في مشهد إيماني تواكبه صورٌ متعددة من جهود العناية التي هيأتها الحكومة الرشيدة لزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورعايتهم.ورصدت عدسة "واس" لحظات الخشوع والطمأنينة التي يعيشها جموع المصلين والزائرين في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسط منظومة متكاملة من الخدمات.//انتهى //19:07ت م0163