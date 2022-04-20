اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
الرباط 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.09 %، مسجلا 13.063,73 نقطة.
كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14 % ليستقر عند 1.058,82 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.29 % مسجلا 985,22 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات خلال جلسة الإغلاق ما يقارب 94,64 مليون درهم مغربي.
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19:10ت م
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