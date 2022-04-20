المدينة المنورة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستُعدّ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، واحدة من أكثر الجامعات التي تقدم منحًا دراسية للطلاب الدوليين في مختلف التخصصات والبرامج،حيث يدرس في الجامعة طلبة متميزين يمثلون أكثر من 160 دولة حول العالم.ويعد الطالب الصيني ووشيانغ يوان،البالغ من العمر 34 عاماً،واحداً من آلاف الطلاب الذين استفادوا من المنح الدراسية داخل الجامعة الإسلامية،الذي أوضح في تصريح لـ واس أنه يدرس في تخصص القراءات التابع لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ،حيث تدرج منذ قدومه للجامعة في جميع المراحل بدءاً من معهد اللغة العربية والبكالريوس والماجستير،وصولًا الى مرحلته الأخيرة في الدكتوراه.وأضاف أنه تعلم اللغة العربية بطلاقة إضافةً الى إتقانه القراءات العشر المتواترة وعلوم القرآن،مبينًا أن للمملكة جهود عظيمة في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة والفكر السليم الوسطي على منهج الكتاب والسنة وتقديمها في اجمل صورة ،عن طريق هذا الصرح العلمي العظيم "الجامعة الاسلامية"التي تستقبل الطلاب من مختلف دول العالم،وتعينهم وتدعمهم بشكل مجاني، مؤكدا أن المملكة تقدم رعاية متميزة لطلبة المنح الدراسية مجاناً وبدون رسوم دراسية، فيتخرجون منها دعاة إلى الخير والسلام على منهج السلف الصالح منهج الوسطية والاعتدال،عبر عدد من المشايخ وأعضاء هيئة التدريس الذي يقدمون رسالتهم بكل تميز ورقي.// انتهى//19:12ت م0166