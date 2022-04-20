عام / سفير المملكة لدى اليابان يحضر دعوة العشاء التي أقامها على شرفه عضو البرلمان والحزب الحاكم الياباني
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
طوكيو 19 رمضان 1443هـ الموافق 20 أبريل 2022م واس
لبّى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، دعوة العشاء التي أقامها على شرفه معالي عضو البرلمان عضو الحزب الحاكم رئيس الشؤون العامة للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني تارو كونو.
وجرى خلال المناسبة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
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19:17ت م
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