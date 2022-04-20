طوكيو 19 رمضان 1443هـ الموافق 20 أبريل 2022م واسلبّى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، دعوة العشاء التي أقامها على شرفه معالي عضو البرلمان عضو الحزب الحاكم رئيس الشؤون العامة للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني تارو كونو.‏‎وجرى خلال المناسبة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.// انتهى //19:17ت م0168