رام الله 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واساندلعت مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العامود في القدس المحتلة عقب مسيرة استفزازية للمستوطنين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من الشبان تصدّوا لمسيرة استفزازية للمستوطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط باب العامود.وتوافد إلى المكان العشرات من الشبان للتصدي لاقتحام المستوطنين ومسيرتهم الاستفزازية، في الوقت الذي عززت فيه قوات الاحتلال من وجودها في المكان.// انتهى //19:19ت م0169