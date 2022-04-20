رام الله 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس، والتصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وخاصة في المسجد الأقصى المبارك.وشكر الرئيس عباس الرئيس تبون على مواقف الجزائر الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على جميع المستويات، والجهود المبذولة من الرئيس تبون لحشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهي الجهود التي تلاقي كل الشكر والتقدير من قبل شعبنا الفلسطيني الذي يكنّ للجزائر وشعبها العظيم كل المحبة والعرفان.وثمّن الرئيس الجهود المميزة التي قامت وتقوم بها الجزائر بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس تبون لتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر استضافة الوفود الفلسطينية من الفصائل كافة، على أساس توحيد الصف الفلسطيني وقبول الجميع بقرارات الشرعية الدولية.وأطلع الرئيس عباس الرئيس تبون على خطورة العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب في الأراضي الفلسطينية، الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء من أبناء شعبنا، ومئات الجرحى منذ بداية شهر رمضان المبارك، واستمرار اعتداءاتها، وخاصة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق دخول الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية، إلى جانب اعتداءات المتطرفين اليهود ضد المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال، وهي الممارسات التي لا يمكن القبول باستمرارها، وتستوجب اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.وأشار الرئيس إلى الاتصالات التي يجريها مع الأطراف العربية والدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.من جانبه أكد الرئيس عبد المجيد تبون مواقف الجزائر الثابتة تجاه دعم الشعب الفلسطينية وقضيته التي تعيش في قلوب الجزائريين.وأشار الرئيس الجزائري إلى الاتصالات التي تجريها الجزائر لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الجزائر ستواصل بذل جهودها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.// انتهى //19:27ت م0170